Флакон из-под нервно-паралитического вещества нашли в доме британца в Эймсбери

13 июля, 20:16
Фото: AP/Andrew Matthews
Следователи обнаружили флакон из-под нервно-паралитического вещества в доме отравившегося британца Чарли Роули в Эймсбери, говорится в микроблоге Скотленд-Ярда в Twitter.
Маленький флакон нашли 11 июля при обыске. Его доставили в лабораторию Минобороны в Портон-Даун для исследований. Ученые подтвердили, что вещество внутри было "Новичком". Специалисты проведут еще одни тесты, чтобы узнать, относится ли это вещество к партии, ядом из которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей.
4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина пришел в себя. Они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявили в Скотленд-Ярде.
Эймсбери находится недалеко от Солсбери. В начале марта там отправили Скрипалей. Лондон без доказательств обвинил в случившемся Москву, Россия свою причастность отрицает.
Экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали в середине апреля. Она рассказала, что надеется вернуться в Россию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: