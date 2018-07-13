Флакон из-под нервно-паралитического вещества нашли в доме британца в Эймсбери

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Следователи обнаружили флакон из-под нервно-паралитического вещества в доме отравившегося британца Чарли Роули в Эймсбери, говорится в микроблоге Скотленд-Ярда в Twitter.

Маленький флакон нашли 11 июля при обыске. Его доставили в лабораторию Минобороны в Портон-Даун для исследований. Ученые подтвердили, что вещество внутри было "Новичком". Специалисты проведут еще одни тесты, чтобы узнать, относится ли это вещество к партии, ядом из которой отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина пришел в себя. Они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, заявили в Скотленд-Ярде.

Эймсбери находится недалеко от Солсбери. В начале марта там отправили Скрипалей. Лондон без доказательств обвинил в случившемся Москву, Россия свою причастность отрицает.

Экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали в середине апреля. Она рассказала, что надеется вернуться в Россию.