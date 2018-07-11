Состояние пострадавшего от отравления в Эймсбери улучшилось

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Состояние пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британца Чарли Роули значительно улучшилось. Об этом сообщила руководитель среднего персонала больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон в микроблоге медучреждения в Twitter.

По ее словам, за ночь пациенту стало гораздо лучше. "Он больше не находится в критическом состоянии. Его состояние сейчас оценивается как серьезное, но стабильное", – уточнила Уилкинсон, добавив, что персонал больницы оказывает Роули всю необходимую помощь. "Выздоровление займет у Чарли время, но прогресс, которым мы видим, дает нам повод для оптимизма", – подчеркнула она.

Statement from @lornawilko Director of Nursing at Salisbury District Hospital pic.twitter.com/s43xQ7W3Wn — Salisbury Hospital (@SalisburyNHS) 11 июля 2018 г.

Накануне стало известно, что пострадавший в Эймсбери мужчина пришел в сознание. Тогда врачи констатировали некоторое улучшение его состояния.

4 июля в британском городе Эймсбери обнаружили двоих человек, которые подверглись воздействию неизвестного вещества. Их доставили в больницу в критическом состоянии. Позже представители Скотленд-Ярда заявили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в расположенном по соседству Солсбери.

8 июля одна из пострадавших – 44-летняя Дон Стерджес – скончалась в окружной больнице Солсбери. Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к ее смерти.