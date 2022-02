Состояние пострадавшего от отравления в Эймсбери улучшилось

Состояние пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери британца Чарли Роули значительно улучшилось. Об этом сообщила руководитель среднего персонала больницы в Солсбери Лорна Уилкинсон в микроблоге медучреждения в Twitter.

По ее словам, за ночь пациенту стало гораздо лучше. "Он больше не находится в критическом состоянии. Его состояние сейчас оценивается как серьезное, но стабильное", – уточнила Уилкинсон, добавив, что персонал больницы оказывает Роули всю необходимую помощь. "Выздоровление займет у Чарли время, но прогресс, которым мы видим, дает нам повод для оптимизма", – подчеркнула она.

Statement from @lornawilko Director of Nursing at Salisbury District Hospital pic.twitter.com/s43xQ7W3Wn