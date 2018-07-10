Пострадавший в Эймсбери мужчина пришел в сознание

Фото: АР/Andrew Matthews

В больнице Солсбери сообщили, что мужчина, которого отравили в Эймсбери неизвестным веществом, пришел в сознание, передает РИА Новости.

"Констатируем небольшое, но значительное улучшение состояние Чарли Роули. Сейчас он в сознании, несмотря на это, он все еще чувствует себя плохо", – сообщили в больнице.

По заявлению медицинского учреждения, Роули находится в критическом, но стабильном состоянии и нуждается в круглосуточной помощи специалистов.

Утром 4 июля британская полиция сообщила, что в городе Эймсбери два человека были отравлены неизвестным веществом и госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Вечером, 8 июля, пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. В свою очередь, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Россию в причастности к ее смерти.