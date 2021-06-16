В Эдинбурге пенсионерка стала прапрапрабабушкой

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В шотландском Эдинбурге 86-летняя женщина Мэри Маршалл стала прапрапрабабушкой, сообщает "Газета.ру".
Всего у пенсионерки восемь детей, а также 90 внуков, правнуков, праправнуков и прапраправнучка.
Как отмечается, в семье все матери принадлежат к одной семейной линии и все, кроме одной, работают или работали сиделками.
Уточняется, что у всех женщин первенцы появились, когда им было 18 лет и меньше. Каждая из них живет в Эдинбурге или около него.
Ранее сообщалось, что гражданка Мали Халиме Сиссе одновременно родила пять девочек и четырех мальчиков.
Перед родами 25-летняя девушка была переведена в марокканскую клинику специальным указом президента Мали Ба Ндау. Известно, что на скрининге в больнице малийской столицы Бамако медики сообщали о семи плодах. Все новорожденные чувствовали себя хорошо.