Женщина из Мали одновременно родила 9 детей

Фото: facebook.com/Ministère de la Santé et du Développement Social

Пять девочек и четырех мальчиков одновременно родила гражданка Мали Халиме Сиссе. Об этом сообщает "Газета.ру".

Перед родами 25-летняя девушка была переведена в марокканскую клинику специальным указом президента Мали Ба Ндау. Известно, что на скрининге в больнице малийской столицы Бамако медики сообщали о семи плодах.



"Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года Х. Сиссе родила путем кесарева сечения девять новорожденных вместо семи, что объявлялось по результатам ультразвукового исследования, проводившегося как в Мали, так и в Марокко. Новорожденные (пять девочек и четыре мальчика) и мама чувствуют себя хорошо", – сказано в сообщении ведомства.

В Мали мама и дети вернутся через несколько недель.

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