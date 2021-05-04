Рэпер L’One стал отцом в третий раз

Фото: instagram.com/l_one_mars

Рэпер Леван Горозия, известный как L'One, стал отцом в третий раз. Исполнитель сравнил свою мужскую миссию в рождении ребенка с трехочковым броском в баскетбольную корзину. Об этом сообщают "Дни.ру".

В соцсетях артист опубликовал фото, на котором был запечатлен в медицинском халате и шапочке. Скорее всего он присутствовал на родах жены. Счастливый артист поблагодарил супругу за все.

Леван Горозия и его жена Анна Гусева вместе с того времени, когда исполнитель еще не был так популярен. Пара состоит в браке более восьми лет. У них уже есть сын Михаил и дочь Софико.

Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Шепелев вновь стал отцом. В социальной сети он опубликовал фото с новорожденным. Лицо малыша Шепелев не стал показывать.