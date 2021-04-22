Статус многодетной семьи на mos.ru за полгода оформили 16 тысяч москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С ноября 2020 года статус многодетной семьи на mos.ru оформили более 16 тысяч москвичей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Личный визит в городские структуры не требуется.

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что полгода назад в столице упростили оформление статуса многодетной семьи – для этого нужен сокращенный перечень документов. По ее словам, органы власти самостоятельно проверяют все необходимые справки и скан-копии.

"С момента упрощения услугой воспользовались 16 тысяч москвичей. Благодаря тому, что сведения о присвоении статуса многодетной семьи были включены в единую электронную базу, получателям услуги не обязательно брать бумажную копию. А значит, членам семьи больше не нужно идти в офис "Мои документы" для получения услуги. С ноября прошлого года в два раза меньше москвичей обращались в центры госуслуг для оформления бумажного экземпляра статуса многодетной семьи", – пояснила заммэра.

Она добавила, что сократился и перечень документов, необходимых для получения или продления статуса многодетной семьи. В редких случаях гражданам все же придется принести некоторые документы.

Продлить статус многодетной семьи можно при рождении еще одного ребенка или если дети, которым исполнилось 16 лет, продолжают учиться в школе или колледже. Для этого существует услуга "Получение и продление статуса многодетной семьи".

Уведомление о том, что статус продлен или присвоен, поступает в личный кабинет на mos.ru. Семьи с детьми имеют такие льготы, как бесплатное питание в школах, обеспечение лекарствами, разрешение на бесплатную парковку, проезд в городском общественном транспорте.

Многодетные семьи, уже состоящие на учете в органах соцзащиты, могут не обращаться за подтверждением статуса. Сведения о них автоматически размещаются в информационных системах города.

Заявитель может оформить документ и в бумажном виде после получения статуса онлайн. Первое время он нужен будет для бесплатного посещения городских бассейнов, зоопарка и музеев. Чтобы его получить, надо обратиться в любой офис "Мои документы" и принести с собой паспорт и фотографию. Состав семьи, присвоенный статус и срок его действия сотрудник центра госуслуг увидит в информационной системе и сразу оформит удостоверение.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому многодетные семьи смогут получить до 450 тысяч рублей для погашения кредитов, выданных не только на покупку индивидуального жилого дома, но и на его строительство.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон направлен на поддержку семей, в которых воспитываются трое и более детей. Он расширяет возможности использования 450 тысяч рублей, которые многодетные семьи получают от государства на погашение ипотечного кредита. Это коснется тех, у кого родился третий и последующий ребенок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.