В Татарстане женщина обманула мужа, выдумав беременность и роды

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Жительница Буинского района Татарстана обманула мужа, выдумав беременность и роды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перинатальный центр Республиканской клинической больницы (РКБ).
"Жительница Буинского района Татарстана две недели назад уехала из дома в Казань якобы рожать в перинатальный центр РКБ. Спустя две недели женщина пригласила мужа и свекровь на выписку, но малыша ей якобы не отдали. По ее словам, ребенку стало плохо и его оставили в роддоме", – сказал собеседник агентства.
Заведующий приемным отделением больницы Булат Бегиев рассказал, что в медучреждение обратились муж с женой и свекровью. Женщина заявила, что находилась в больнице в середине февраля, но после выписки якобы ребенка ей не отдали из-за его нестабильного состояния.
"Мы проверили все документы, выписки, журналы в перинатальном центре и констатировали, что такой женщины у нас не было в роддоме", – сказал Бегиев.
Однако, по его словам, женщина продолжала утверждать, что 22 февраля ей было сделано кесарево сечение и у нее якобы родился мальчик весом 4,2 килограмма. Врачи осмотрели женщину, но шрама от операции не обнаружили.
"Врачи заподозрили неладное и предложили провести УЗИ и осмотр. При осмотре врачи обнаружили, что шрам на животе женщины отсутствует. По результатам УЗИ выяснилось, что женщина не только не рожала в последнее время, но и не была беременна", – подчеркнули в РКБ.
В октябре прошлого года сообщалось, что в уфимской больнице № 21 мужчине диагностировали беременность и направили на прием к гинекологу. Позднее в Минздраве назвали произошедшее технической ошибкой.
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