В уфимской больнице мужчине диагностировали беременность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В уфимской больнице № 21 пациенту диагностировали беременность и направили на прием к гинекологу. Как рассказал сам мужчина в соцсети "ВКонтакте", ошибочную запись он обнаружил в истории болезни.
"Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать – невнимательность, халатность?" – написал мужчина.
В Минздраве Башкирии, как сообщает агентство "Башинформ", рассказали, что провели служебное расследование, а произошедшее в больнице назвали технической ошибкой.
"При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены, и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем", – отметили в ведомстве.
Там уточнили, что с пациентом провели беседу и дали разъяснения на его вопросы.
В министерстве также обратили внимание, что мужчина выложил снимок документа в Сети до проверки листа руководителем подразделения – на нем отсутствует подпись заведующего.
Ранее неизвестные украли 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным COVID-19 в горбольнице Читы. Пропажу обнаружили, когда аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о резком падении давления.
Пять пациентов, подключенных к кислороду, пришлось перевести в реанимацию другого корпуса.
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