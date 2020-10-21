В уфимской больнице мужчине диагностировали беременность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В уфимской больнице № 21 пациенту диагностировали беременность и направили на прием к гинекологу. Как рассказал сам мужчина в соцсети "ВКонтакте", ошибочную запись он обнаружил в истории болезни.

"Я беременный, еще и консультация гинеколога требуется. Как это назвать – невнимательность, халатность?" – написал мужчина.

В Минздраве Башкирии, как сообщает агентство "Башинформ", рассказали, что провели служебное расследование, а произошедшее в больнице назвали технической ошибкой.

"При оформлении документов пациента произошла техническая ошибка. Все причастные выявлены, и проводится работа по недопущению подобных случаев в дальнейшем", – отметили в ведомстве.

Там уточнили, что с пациентом провели беседу и дали разъяснения на его вопросы.

В министерстве также обратили внимание, что мужчина выложил снимок документа в Сети до проверки листа руководителем подразделения – на нем отсутствует подпись заведующего.

Ранее неизвестные украли 13 метров медной трубы для подачи кислорода больным COVID-19 в горбольнице Читы. Пропажу обнаружили, когда аппараты ИВЛ подали звуковые сигналы о резком падении давления.

Пять пациентов, подключенных к кислороду, пришлось перевести в реанимацию другого корпуса.