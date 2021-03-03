В Твери спасли беременную женщину со стопроцентным поражением легких

Фото: PA Images/PIXSELL/Тасс/Kristina Stedul Fabac
Беременную женщину со стопроцентным поражением легких удалось вылечить врачам из Твери. Как сообщил заведующий службой анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы Максим Петрушин на своей странице в Facebook, в результате кесарева сечения родился здоровый ребенок.
"Екатерина поступила в ОКБ со 100% поражением легких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Женщина находилась 35 суток в реанимации в послеродовом периоде. 21 день она находилась на ИВЛ, 14 суток на ЭКМО", – написал он.
Врач отметил, что женщину удалось спасти благодаря слаженной работе врачей-реаниматологов областной клинической больницы, среднего медицинского персонала и работников перинатального центра.
Ранее врачи подмосковной больницы спасли пациента с подтвержденным COVID-19 и поражением 90% легких. Как уточняется, мужчина провел в медучреждении 98 дней. Сейчас он выписан из больницы на амбулаторное лечение и наблюдение врача по месту жительства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: