В Твери спасли беременную женщину со стопроцентным поражением легких

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Беременную женщину со стопроцентным поражением легких удалось вылечить врачам из Твери. Как сообщил заведующий службой анестезиологии и реанимации Тверской областной клинической больницы Максим Петрушин на своей странице в Facebook, в результате кесарева сечения родился здоровый ребенок.

"Екатерина поступила в ОКБ со 100% поражением легких, беременная. Была экстренно проведена операция кесарева сечения. Женщина находилась 35 суток в реанимации в послеродовом периоде. 21 день она находилась на ИВЛ, 14 суток на ЭКМО", – написал он.

Врач отметил, что женщину удалось спасти благодаря слаженной работе врачей-реаниматологов областной клинической больницы, среднего медицинского персонала и работников перинатального центра.

Ранее врачи подмосковной больницы спасли пациента с подтвержденным COVID-19 и поражением 90% легких. Как уточняется, мужчина провел в медучреждении 98 дней. Сейчас он выписан из больницы на амбулаторное лечение и наблюдение врача по месту жительства.