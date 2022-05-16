Число пациентов с лихорадкой в КНДР превысило 1,2 млн – СМИ

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В КНДР за последние сутки зарегистрировали более 400 тысяч пациентов с лихорадкой, сообщает Центральное телеграфное агентство республики.

По данным ЦТАК, у заболевших фиксируется высокая температура. Указывается, что общее количество таких пациентов по стране составило 1 213 550 человек.

"Общее количество смертей на данный момент составляет 50", – говорится в сообщении.

16 мая лидер КНДР Ким Чен Ын упрекнул чиновников в том, что они не смогли вовремя доставить лекарства населению в условиях вспышки коронавируса. Он приказал мобилизовать военных для стабилизации поставок медикаментов в аптеки Пхеньяна.

О первом случае коронавируса в стране стало известно 12 мая. Власти взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон".

