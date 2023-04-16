Два самолета с российским ядерным топливом покинули Финляндию – представитель STUK

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Два самолета с российским ядерным топливом вылетели из аэропорта Хельсинки-Вантаа вечером в субботу, 15 апреля. Об этом сообщил представитель Центра радиационной безопасности STUK Петтери Тииппана в Twitter.

Однако Тииппана не стал уточнять, в каком именно направлении было отправлено российское топливо.

По информации РИА Новости, это уже третий случай, когда российское ядерное топливо направляется заказчикам через финские аэропорты. В первый раз о такой операции стало известно в ноябре прошлого года, второй случай произошел в середине марта – очередная отправка произошла из столичного аэропорта Финляндии.

Согласно сообщениям финских властей, аэропорты страны используются из-за отсутствия воздушного сообщения между РФ и Европой.

Ранее сообщалось, что после вступления Финляндии в Североатлантический альянс местные политики поставили под вопрос актуальность соглашения с РФ о демилитаризации Аландских островов.

Так, один из депутатов финского парламента Пекка Товери заявил, что острова необходимо ремилитаризировать из-за якобы агрессивной политики РФ.

До этого стало известно, что в Финляндии приступили к подготовке 75-километрового основного забора на границе с Россией. По словам начальника технического отдела штаба пограничной охраны, испытания тестового забора продемонстрировали реалистичность графика строительства и процесса принятия решений.

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