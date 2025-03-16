Bloomberg: документы принца Гарри на визу США будут обнародованы до 18 марта

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Документы принца Гарри на американскую визу будут обнародованы до вторника, 18 марта, передает агентство Bloomberg.

По данным издания, недавно состоялось судебное заседание по делу представителя британской монархии. Как утверждают журналисты, суд США обязал министерство внутренней безопасности обнародовать не позднее вторника отредактированную версию иммиграционных документов герцога Сассекского.

Визовый статус принца Гарри впервые поставили под сомнение после его признания в мемуарах об употреблении различных наркотиков в рекреационных целях.

Тогда аналитический центр Heritage Foundation вознамерился опубликовать данные принца, однако контролирующее въезд иностранцев агентство отказалось раскрыть сведения о Гарри. Тогда Heritage Foundation подал в суд на министерство внутренней безопасности США, но суд отклонил требование опубликовать записи.

Согласно американскому законодательству, человеку, солгавшему об употреблении запрещенных веществ в заявлении на визу, может грозить до пяти лет тюрьмы, штраф или депортация. В связи с этим принцу Гарри грозит уголовное преследование в Соединенных Штатах.