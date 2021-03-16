На северо-западе Франции выявили новый вариант коронавируса

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В регионе Бретань на северо-западе Франции обнаружили новый вариант коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны.

В Минздраве Франции отметили, что выявить новый вариант было сложно: у пациентов встречались типичные симптомы для SARS-CoV-2, однако все проведенные тесты давали отрицательный результат.

По предварительным данным, новый вариант не опаснее изначального. Сейчас специалисты намерены проанализировать вирус и узнать, как он реагирует на вакцинацию и антитела после предыдущих заражений.

В ведомстве также заявили, что сведения о новом варианте уже направлены в международные органы здравоохранения.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили опасность новых штаммов коронавируса. Там усомнились, что выявленные новые штаммы существенно изменят структуру заболеваемости. На тяжесть течения заболевания новые штаммы также не влияют, подчеркнули специалисты.

