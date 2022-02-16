В Бельгии вводят четырехдневную рабочую неделю

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Власти Бельгии обязали работодателей рассмотреть прошение сотрудника на переход с пятидневной рабочей недели на четырехдневную с сохранением зарплаты, сообщает Bloomberg.
"Цель состоит в том, чтобы дать людям и компаниям больше свободы для организации рабочего времени", – объяснил нововведение премьер-министр Бельгии Александр Де Кру.
В свою очередь, заместитель премьер-министра и министр труда Пьер-Ив Дерманье отметил, что работодатель может не согласиться на переход сотрудника на такой режим, однако ему необходимо будет предоставить письменный отказ с указанием причины.
Целью правительства Бельгии является увеличение до 80% занятости в стране к 2030 году против 71% в настоящее время.
Переход на четырехдневную рабочую неделю обсуждался и в России. Ранее глава Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков заявил, что главным условием для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России является сохранение заработной платы. По его словам, многие работодатели готовы ввести четырехдневную или трехдневную рабочую неделю, но не всем понравилась идея сохранить зарплату сотрудникам в полном объеме.
В Шотландии хотят ввести четырехдневную рабочую неделю
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