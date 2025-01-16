Немецкий суд запретил супругам назвать сына Люцифером

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Супругам из Германии запретили назвать сына Люцифером после того, как они обратились в суд с данной просьбой. Об этом сообщает Ostsee-Zeitung.

Паре из города Росток сначала отказал местный ЗАГС. Его сотрудники сказали, что выбранное имя может навредить ребенку в дальнейшей жизни. Затем и суд встал на сторону ведомства.

Между тем в Нижневартовске родители назвали сына Владимир-Путин. По словам супругов, они выбрали имя в момент, когда узнали пол будущего ребенка. Отец мальчика отметил, что решил дать именно такое имя ребенку, чтобы не забывать российского лидера.