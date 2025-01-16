В Индии пожилой мужчина ожил за несколько часов до своих похорон

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В индийском штате Карнатака 67-летний мужчина ожил за несколько часов до собственных похорон. Об этом сообщил сайт News9Live.

Павитран находился в больнице в тяжелом состоянии. Утром 13 января врачи сообщили родным и близким мужчины, что его дыхание остановилось и они ничем уже не могут помочь. Родственники на тот момент усопшего начали готовиться к похоронной церемонии в его родном городе Каннур.

Мужчину повезли на его родину. Во время поездки он не подавал признаков жизни, а в местных СМИ уже появилась информация о его смерти. Когда Павитрана привезли, то один из врачей заметил, что он слегка пошевелил рукой. Работники медучреждения выяснили, что мужчина дышит, и перевели его в реанимацию. На следующее утро состояние мужчины стабилизировалось, а еще через время он смог открыть глаза.

Родственники отметили, что Павитран попал в больницу города Мангалур с инсультом и проблемами с дыханием. Специалисты сказали, что мужчина жив за счет искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и призвали готовиться к худшему исходу. Когда мужчина потерял сознание, врачи заявили, что все кончено.

Ранее семья из Индии устроила погребальную церемонию для своего старого автомобиля. Семья потратила на организацию похорон около 5 тысяч долларов. Собственник автомобиля признался, что машина для него стала символом процветания и уважения, и сообщил о планах посадить на могиле дерево, чтобы увековечить память транспортному средству.