TIE: семья из Индии устроила погребальную церемонию для своего старого автомобиля

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Индийская семья организовала церемонию прощания со своей старой машиной. Об этом сообщает The Indian Express.

По данным издания, семья потратила на организацию траурной церемонии около 5 тысяч долларов. В последний путь транспортное средство проводили около 1 500 индусов. Автомобиль был погружен в четырехметровую яму, а после засыпан землей.

Собственник транспортного средства признался, что машина была для него символом уважения и процветания. Теперь мужчина планирует посадить на могиле дерево, чтобы увековечить его память.

"Эта машина была для нас как член семьи, и она принесла нам удачу", – отметил владелец транспортного средства.

Ранее 80-летний мужчина ожил во время собственных похорон в Турции. Так, во время подготовки к поминальной молитве прихожане услышали щелчок из гроба 80-летнего Халиты Байшу. Глава района Айвансарай Галип Акчай заподозрил, что мужчина может быть жив, поэтому он вскрыл гроб и нащупал пульс.

В результате медицинские бригады осмотрели мужчину и доставили в больницу. Несмотря на оказанную медиками помощь, 80-летний гражданин все-таки умер в больнице.

