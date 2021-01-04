В Индии 23 человека погибли на похоронах

В Индии из-за обрушения крыши крематория на похоронах погибли 23 человек.

Как пишет издание The Times of India, еще 15 человек пострадали. Инцидент произошел в городе Мураднагар.

Пострадавших доставили в больницу. Соболезнования в связи с происшествием выразил премьер Индии Нарендра Моди.

Отмечается, что семьям пострадавших окажут финансовую помощь. Причины обрушения выясняются.

Ранее в Перу полиция арестовала клоунов, которые пришли на похороны коллеги, где хотели устроить прощальное представление.