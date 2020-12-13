Дом Паоло Росси ограбили во время его похорон

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Неизвестные ограбили дом футболиста Паоло Росси во время его похорон. Об этом сообщает Football Italia.

Во время церемонии прощания со спортсменом из его дома злоумышленники забрали часы и другие личные вещи. Пропажу обнаружила жена футболиста, когда вернулась с похорон.

Уточняется, что чемпион мира 1982 года умер 9 декабря в возрасте 64 лет. Причиной смерти стала неназванная болезнь. Других подробностей не приводится.

Паоло Росси родился 23 сентября 1956 года в Италии. Он входил в число лучших нападающих и самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Впервые он отметился на чемпионате мира 1982 года в Испании. Тогда Росси стал лучшим бомбардиром, забив шесть голов. В том же году он получил награду "Золотой мяч".

За всю карьеру футболист забил 134 гола в 340 матчах. За сборную Италии он сыграл 48 матчей. Выступал за "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону".

