В Перу арестовали клоунов, пришедших на похороны коллеги

10:00
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Перу полиция арестовала клоунов, которые пришли на похороны коллеги, умершего от коронавируса. Лицедеи хотели устроить прощальное представление, сообщает "Мир 24".
Поводом для ареста стало то, что клоуны нарушили правила жесткого карантина, введенные в стране из-за распространения коронавирусной инфекции.
Один из арестованных принес извинения, признав, что поступил нехорошо. "Мы все осознаем, что были неправы, и поэтому во всем подчинялись полиции", – сказал он.
На сегодняшний день Перу по числу инфицированных находится на пятом месте в мире после США, Бразилии, Индии и России.
Ранее житель индийского штата Махараштра Шанкар Кураде стал обладателем золотой маски от коронавируса. Изделие, предположительно, является самым дорогим в своем роде.
Маску изготовили из 60 граммов чистого золота. При этом функции защиты в ней нет. По словам бизнесмена, маска обошлась ему в 289 тысяч рупий (примерно 3 870 долларов).
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