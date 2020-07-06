В Индии мужчина купил золотую маску от коронавируса за 4 тысячи долларов

В Индии изготовили маску от коронавируса из золота

Индийский бизнесмен стал обладателем золотой маски от коронавируса. Изделие, предположительно, является самым дорогим в своем роде.

Маску изготовили из 60 граммов чистого золота. При этом функции защиты в ней абсолютно нет.

"Поскольку я люблю золото и носить тяжелые золотые цепи и кольца, я решил, а почему бы мне не носить золотую маску? Тогда я попросил местного ювелира сделать мне маску из золота. Она весит 5,5 толы (почти 2 унции, приблизительно 56,7 грамма) и обошлась мне в 289 тысяч рупий (примерно 3870 долларов)", – заявил житель индийского штат Махараштра Шанкар Кураде. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.