Врач рекомендовала отказаться от макияжа при ношении маски

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При ношении маски лучше отказаться от макияжа, особенно это касается тонального крема, который может вызвать проблемы с кожей, рассказала главный врач городской поликлиники № 68 Наталья Кузенкова.

Она подчеркнула, что тональный крем загрязняет маску.

"Маску нужно менять сразу же, как только она испачкается, так как это снижает ее защитные свойства. К тому же под маской, тем более в жару, создается парниковый эффект, отчего тональный крем может забиваться в поры, вызывая проблемы с кожей – гнойнички, прыщики, потертости", – приводит слова Кузнецовой Агентство "Москва".

По ее словам, в этот период стоит отдать предпочтение обычному крему и термальной воде.

Если макияж все же нужно сделать, не нужно поправлять его грязными руками, подчеркнула Кузнецова.

"Грязными руками в глаза лучше не лезть, так как, кроме коронавируса, есть масса других бактерий, которые могут вызвать конъюнктивит", – пояснила врач.

Ранее официальный представитель организации в РФ Мелита Вуйнович призвала россиян соблюдать масочный режим, связанный с пандемией COVID-19. Она отметила, что наибольшую защиту от вируса дают именно медицинские маски. При этом средства индивидуальной защиты из ткани обеспечивают защиту окружающим, но не надевшему такую маску. По ее словам, в общественных местах маску снимать категорически нельзя. Кроме того, к маске нельзя прикасаться руками.

