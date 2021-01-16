Первый энергоблок БелАЭС отключили после срабатывания системы защиты

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Первый энергоблок Белорусской АЭС отключили от сети после срабатывания системы защиты генератора, сообщили в Telegram-канале белорусского министерства энергетики.

"В 19:02 первый энергоблок БелАЭС отключен от сети после срабатывания системы защиты генератора", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что радиационный фон в районе станции не превышает норму. Система защиты активизировалась при опытно-промышленной эксплуатации энергоблока, в ходе которой проводили тестирование систем и оборудования.

10 ноября БелАЭС также прекращала выработку электроэнергии. Сообщалось, что это не повлияло на ядерную или радиационную безопасности. За два дня до этого на станции происходил вывод из строя трансформатора.