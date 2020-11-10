Лукашенко поручил создать профсоюзы на всех частных предприятиях Белоруссии

Фото: официальный интернет-портал президента Республики Беларусь

На всех частных предприятиях Белоруссии появятся профсоюзы. Такое поручение Александр Лукашенко дал во время встречи с председателем Федерации профсоюзов страны Михаилом Ордой, сообщает RT.

"Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен", – сказал Лукашенко.

Он также гарантировал поддержку профсоюзам со стороны власти.

Ранее белорусский президент заявил, что с запуском атомной электростанции Белоруссия становится ядерной державой.

Строительство АЭС ведется рядом с городом Островец по российскому проекту за счет госкредита РФ в объеме до 10 миллиардов долларов. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года, второго – в 2022 году.