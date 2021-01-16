С 18 января в Норвегии вводится обязательное тестирование на COVID-19 на границе

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Для всех въезжающих в Норвегию с 18 января вводится обязательное тестирование на коронавирус. Такое решение приняли власти королевства, говорится в сообщении правительства.

"Для всех, кто въезжает в Норвегию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вводится обязательное тестирование на коронавирус с 17:00 по местному времени 18 января", – говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Бента Хейе, те, кто откажется от тестирования, будут оштрафованы. Также их обяжут провести карантин в специальном отеле.

До этого въезжающие в Норвегию могли пройти тестирование в течение 24 часов, но теперь это будут делать на границе. При этом власти приняли решение закрыть по меньшей мере шесть небольших контрольно-пропускных пунктов.

К исключениям относятся дети до 12 лет и те, у кого при себе есть документы, подтверждающие факт перенесенного коронавируса в последние шесть месяцев и ряд других групп.

Ранее власти Сейшельских островов с 15 января открыли въезд для иностранных туристов, сделавших прививку от коронавируса.

Как объявил министр туризма Сильвестр Радегонде, для посещения островов туристам необходимо принять две дозы вакцины от COVID-19 и предъявить подтверждающие это документы. Также путешественники при въезде должны предоставить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.