В МИД РФ сообщили, что россияне не пострадали при стрельбе в Бейруте

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Граждане России не пострадали во время стрельбы в Бейруте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

"По данным МВД Ливана, в результате стрельбы погибли 6 человек, несколько десятков ранены. Посольство России в Бейруте сообщило, что российских граждан среди пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о трех погибших и не менее десяти раненных в результате перестрелок, возникших во время акции протеста в Бейруте. Столкновения с применением огнестрельного оружия произошли в районах Эт-Тайюни и Бадаро во время митинга у Дворца правосудия.

Командование ВС республики предупредило, что военные будут открывать огонь на поражение по любому прохожему, вышедшему на улицу с оружием.