Омбудсмен Армении сообщил о ранении шести солдат в Карабахе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики ранены в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян.

Он добавил, что двое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. По словам Татояна, обстрелы велись в направлении еще нескольких населенных пунктов на юге Арцаха.

"Шестеро военнослужащих были ранены в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе, двое из них в критическом состоянии. Речь идет об общине Нор Шен Арцаха, в непосредственной близости от которой расположены позиции вооруженных сил Азербайджана", – написал Татоян на своей странице в Facebook.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года. В регионе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Оно вступило в силу с 10 ноября.