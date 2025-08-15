В Испании турист проник в чужой номер и начал гладить ногу спящей женщины

Фото: 123RF/joseh51

В испанском городе Плайя-де-Пальма 23-летний турист из Германии пробрался в номер к влюбленной паре и начал трогать ногу женщины на глазах ее мужа, сообщает телеканал "360".

Девушка проснулась и разбудила своего партнера, который вывел незнакомца из комнаты. Влюбленные вызвали полицию. Правоохранители задержали туриста и предъявили ему обвинения в сексуальных домогательствах.

Оказалось, что парень жил в соседней комнате и мог пробраться к влюбленным через перегородку, которая соединяет их балконы.

Сам обвиняемый утверждает, что не знает, как он появился в соседнем номере, и не помнит, что он там делал.

