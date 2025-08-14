14 августа, 14:06Происшествия
В Чувашии взяли под арест мужчину, который заставил подростков умыться зеленкой
Фото: телеграм-канал "ЧувашияСледком"
Заключен под стражу мужчина, который вывез двух подростков в безлюдное место и заставил их умываться зеленкой за кражу фруктов, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, 30 июля мужчина узнал, что с его торговой точки на рынке в городе Ядрине двое подростков украли мандарины. Решив наказать несовершеннолетних, мужчина угрозами заставил их сесть в машину, а затем отвез в безлюдное место, где приказал подросткам умыться зеленкой. После случившегося обвиняемый уехал из республики и был объявлен в розыск. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о похищении.
12 августа подозреваемый был задержан. По ходатайству следователя суд назначил ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.
