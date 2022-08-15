Посол Украины объявил в соцсетях сбор средств на обучение дочери в Лондоне

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Фото: depositphotos/Photocreo
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил в социальной сети пост с просьбой помочь собрать средства для обучения его дочери в Великобритании.
"После нескольких месяцев в Канберре Яся отправилась в Британию, где начнет обучение в Университетском колледже Лондона. <...> Друзья, пожалуйста, помогите собрать деньги на первый год обучения и проживания", – написал политик на своей странице в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).
Как отмечает РИА Новости, запись дипломат опубликовал 21 июля и до сих пор не удалил пост. Пока Мирошниченко удалось собрать чуть более трех тысяч фунтов стерлингов из необходимых 30 тысяч.
Ранее сообщалось, что жители Германии потребовали уволенного с поста посла Украины в ФРГ Андрея Мельника покинуть страну после его интервью, в котором он в очередной раз упомянул пособника гитлеровцев Степана Бандеру.
Читатели издания Die Welt напомнили Мельнику, что Бандера был приспешником Гитлера и убил сотни тысяч людей. Другие пользователи предложили просто бойкотировать дипломата, а также указали, что политик прославляет украинских нацистов и бесправный киевский режим.
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