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В мире

19:59

Цепкало отреагировал на обвинения во взятке

за рубежом

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало сообщил, что считает дело против себя политически мотивированным. По его словам, нет каких-либо фактов, подтверждающих версию следователей, передает РИА Новости.

"Это чушь полная. Все это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет", – сказал он.

До этого Цепкало подтверждал, что в отношении него в Белоруссии возбудили уголовное дело. В скором времени появилась информация, что экс-кандидат на пост главы государства обвиняется в даче взятке. Подробности в настоящий момент не приводятся.

Ранее соперники Александра Лукашенко обжаловали итоги выборов. Вместе с тем незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало объявил о создании "Фронта национального спасения".

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Сюжет: Протесты в Белоруссии

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