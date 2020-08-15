Цепкало отреагировал на обвинения во взятке

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Бывший претендент на пост президента Белоруссии, экс-глава администрации Парка высоких технологий Валерий Цепкало сообщил, что считает дело против себя политически мотивированным. По его словам, нет каких-либо фактов, подтверждающих версию следователей, передает РИА Новости.

"Это чушь полная. Все это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет", – сказал он.

До этого Цепкало подтверждал, что в отношении него в Белоруссии возбудили уголовное дело. В скором времени появилась информация, что экс-кандидат на пост главы государства обвиняется в даче взятке. Подробности в настоящий момент не приводятся.

Ранее соперники Александра Лукашенко обжаловали итоги выборов. Вместе с тем незарегистрированный кандидат Валерий Цепкало объявил о создании "Фронта национального спасения".