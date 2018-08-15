15 августа, 19:49
Фото: АР/Gero Breloer
Правительство Германии узаконило третий пол, разрешив указывать его в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел в своем микроблоге в Twitter.
Согласно поправкам, наряду с традиционными "мужским" и "женским" полом, в Германии будет существовать так называемый "интерсексуальный" пол. Так власти страны рассчитывают помочь тем гражданам ФРГ, которые не могут отнести себя к какому-либо из двух полов.
Die #Bundesregierung hat beschlossen, dass die Geschlechterangaben— Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (@BMI_Bund) 15 августа 2018 г.
"männlich" & "weiblich" im Geburtenregister um "divers" für intersexuelle Personen ergänzt werden. Die notwendige Änderung d. Personenstandsgesetzes geht nun ins parlamentarische Verfahren. https://t.co/VYt3m3877d
Теперь законопроект направят на рассмотрение в бундестаг.
Верховный суд ФРГ предоставил немецким гражданам право указывать в документах третий пол в ноябре прошлого года. Тогда планировали подготовить новые правила оформления документов к концу 2018 года. А в марте этого года в Германии предложили изменить текст национального гимна, сделав его гендерно нейтральным, по примеру соседней Австрии.
Помимо Германии, третий пол юридически признали в Австрии, Австралии, Новой Зеландии, а также в США, Канаде, Индии, Пакистане и Непале.
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