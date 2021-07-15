Посольство РФ дало рекомендации находящимся в ЮАР россиянам

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Посольство РФ в ЮАР порекомендовало россиянам не покидать место проживания в темное время суток. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

"В связи с обострением социально-политической обстановки в ЮАР посольство настоятельно призывает граждан России не покидать места проживания после наступления темноты", – говорится в сообщении.

Также в посольстве посоветовали иметь дома запас продуктов и воды с расчетом на несколько суток и воздержаться от посещения крупных торговых центров и мест, где могут проходить беспорядки.

Беспорядки в ЮАР начались после заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы. За это время погибли 72 человека, еще 1 234 оказались задержаны.

Ранее стало известно, что в российское консульство на Кубе не поступало данных о пострадавших в результате протестов на острове гражданах России. Представитель координационного совета соотечественников в Сантьяго-де-Куба оперативно информировала российских дипломатов о беспорядках на улицах города и их урегулировании.