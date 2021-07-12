Консульство РФ не имеет сведений о пострадавших в ходе протестов на Кубе россиянах

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В российское консульство на Кубе не поступало данных о пострадавших в результате протестов на острове гражданах России, заявила глава дипмиссии Нана Мгеладзе. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас такой информации нет, если бы что-то было, нам бы обязательно позвонил кто-либо из 2 тысяч человек, постоянно проживающих здесь. От них пока никаких сигналов не поступало", – сказала она.

По словам Мгеладзе, представитель координационного совета соотечественников в Сантьяго-де-Куба оперативно информировала российских дипломатов о беспорядках на улицах города и их урегулировании.

Ранее сообщалось, что в одном из центральных парков в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, который находится в 24 километрах от Гаваны, с намерением провести манифестацию собралась группа людей.

Президент Кубы отметил, что данные люди способствуют распространению идей о том, что правительство республики якобы не справляется со сложной эпидемиологической ситуацией.