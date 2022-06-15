Фото: depositphotos/swisshippo

Воздушное пространство Швейцарии закрыто из-за технического сбоя. Об этом сообщила служба аэронавигации Skyguide.

Отмечается, что неполадки были зафиксированы утром 15 июня.

В службе подчеркнули, что работают над поиском решения. Закрытие воздушного пространства будет действовать до дальнейшего уведомления.

В Skyguide выразили сожаление из-за доставленных неудобств.

Ранее издание Welt am Sonntag сообщило, что российские бизнесмены совершают полеты над территорией Европы на частных самолетах, несмотря на введенные санкции. Около 30 российских воздушных судов зафиксировали над Евросоюзом с момента введения санкций в феврале.

