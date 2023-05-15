Немецкий политик оказался в центре скандала из-за украинского флага

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Председатель берлинской фракции Левой партии Филипп Вольфайль оказался в центре скандала после того, как предложил вывесить флаг Украины на здании штаб-квартиры партии в преддверии съезда. Об этом сообщает издание Die Tageszeitung.

В связи с этим между депутатами партии начались громкие дискуссии на тему того, должен ли украинский флаг висеть у офиса фракции. Некоторые соратники Вольфайля предложили вывесить на здание "знамя мира".

Подобная инициатива политика также не понравилась и пользователям соцсетей. Так, один из комментаторов предложил переименовать офис партии в дом Степана Бандеры.

Ранее СМИ сообщали о том, что берлинская полиция хотела избежать общественной напряженности и столкновений, наложив на время празднования 9 Мая запреты на использование советской, российской и украинской символики.

Однако несколько дней спустя появилась информация, что административный суд Берлина отменил запрет на использование украинских флагов во время празднования 9 мая. Еще спустя некоторое время в Берлине частично отменили запрет на демонстрацию флага РФ.

Административный суд Берлина снял запрет на демонстрацию российского флага на мемориалах