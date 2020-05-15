В NASA рассказали о принципах, на которых будет базироваться освоение Луны

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NASA озвучила основные принципы, на базе которых разработано международное соглашение об освоении Луны. Об этом рассказал директор организации Джеймс Брайденстайн, на которого ссылается ТАСС.

Договор называется "Соглашения Артемиды" в честь американской лунной программы Artemis. Предполагается, что страны, которые будут участвовать в освоении спутника Земли, будут оформлять отношения на основе вышеуказанного договора.

"Соглашение Артемиды" основано на Договоре о космосе, принятом в 1967 году. В частности, в нем прописываются условия безопасной добычи ресурсов на Луне, которые нацелены на предотвращение "вредоносного вмешательства".

"NASA и страны-партнеры будут предоставлять открытую информацию относительно места и общего характера проведения операций, которая поможет определить объем и масштаб "зон безопасности". Обмен уведомлениями и координация между странами-партнерами для того, чтобы придерживаться таких зон безопасности, будет предотвращать вредоносное вмешательство", – отмечается в документе.

Соглашением также предполагается открытое и прозрачное сообщение между странами, которые планируют осваивать Луну. В договоре указано, что организация деятельности на спутнике Земли должна базироваться на мирных целях.

Кроме того, в соглашении прописывается следование международным стандартам, а также разработка новых в случае необходимости. Договор подразумевает и бережное отношение к территориям Луны, которые имеют "историческое значение".

Что касается сотрудничества, то агентство Reuters ранее сообщало, что в проект соглашения войдет подключение государств-партнеров к программе освоения Луны. В рамках союза будут созданы "зоны безопасности" с целью предотвращения вмешательства со стороны стран-конкурентов. Соглашение будет базироваться на принципах международного законодательства, которые позволяют устанавливать право собственности на определенные участки.

Ранее сообщалось, что Россия не вошла в число стран-партнеров соглашения, поскольку Пентагон считает угрожающими маневры российских спутников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что любые попытки приватизации космоса неприемлемы, в связи с чем необходимо изучить юридическую составляющую документа, подготовленного США.