США готовят договор о добыче ископаемых на Луне без России

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Фото: depositphotos/Baranov_Evgenii
США готовят проект международного соглашения о добыче ресурсов на Луне. К договору планируется подключить ряд стран-партнеров, в число которых Россия не вошла, сообщает "Экспресс газета".
Договор получит название "Соглашения Артемиды" в соответствии с американской программой Artemis и документально зафиксирует создание "зон безопасности" вокруг лунных баз для защиты от конкурентов. При этом установление суверенитета отдельных лунных территорий не предусматривается.
Партнерами США видят Канаду, Японию и европейские страны. Планируется провести переговоры с ОАЭ. Россия в этом списке не фигурирует по рекомендации Пентагона, который обеспокоен "опасными маневрами" российских спутников.
Ранее Дональд Трамп подписал указ о праве американцев на добычу космических ресурсов. Он также поручил обсудить с другими странами вопросы использования, разработки и добычи ископаемых на планетах и спутниках Солнечной Системы, включая Луну.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что какие-либо попытки "приватизации" космоса неприемлемы. Он обратил внимание на то, что нужно разобраться в юридической составляющей документа, утвержденного президентом США.
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