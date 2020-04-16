В Госдуме раскритиковали заявления США о противоспутниковом оружии России

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин прокомментировал заявление США об угрозе, которую представляет российское противоспутниковое оружие. Об этом сообщает ИА "НСН".

"Они пытаются таким образом оправдать себя заранее, прежде чем они сами начнут действительно испытывать такое оружие или оружие, которое сможет наносить удары из космоса по земле, представляя подобные разработки только как противовес якобы создаваемому в России космическому оружию", – заявил депутат.

Шерин объяснил, что спутниковая группировка США используется в том числе и российскими компаниями, поэтому сбивать их - "глупость и утопия". Он также отметил, что сам процесс невозможен из-за большого числа аппаратов.

Ранее космическое командование Военно-воздушных сил США заявило, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты. Командующий космическими силами Джон Реймонд заявил, что американская сторона готова защищаться от потенциальных враждебных действий в космосе.

