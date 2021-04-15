Канадский депутат появился на онлайн-заседании голым

14:47
Фото: twitter.com/CTVWindsor
Канадский депутат Уильям Амос, представляющий муниципалитет Понтьяк провинции Квебек, появился на онлайн-заседании палаты общин голым, сообщает РИА Новости.
Парламентарий встал на фоне флагов Канады и Квебека, прикрывшись мобильным телефоном. Позднее он извинился перед коллегами в электронном письме, назвав произошедшее досадной ошибкой.
"Искренне прошу прощения у коллег в палате общин. Видеотрансляция случайно включилась в то время, когда я переодевался в рабочий костюм после пробежки", – написал он.
Амос пообещал, что такого больше не повторится. Коллеги, в свою очередь, призвали его к бдительности, находясь рядом с камерой и микрофоном компьютера.
Ранее в центре столицы на улице Люсиновской задержали голого мужчину в неадекватном состоянии. На теле и ногах у него имелись кровоподтеки. Задержанный заявил, что повреждения нанес себе сам. Состояние у мужчины было невменяемое.
В отделе полиции, куда доставили мужчину, выяснилось, что это 39-летний житель Омска, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере. Медики диагностировали у него шизофрению, колото-резаные раны.
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