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15 марта, 03:58

В мире

Журналистка ткнула микрофоном Трампу в лицо

Фото: 123RF/palinchak

Журналистка пресс-пула Белого дома случайно ткнула микрофоном в лицо президента США Дональда Трампа во время его визита на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. Видео случившегося было опубликовано на YouTube-канале издания New York Post.

Сначала Трамп молча посмотрел на журналистку, после чего улыбнулся и решил отшутиться.

"Она только что стала главной сенсацией сегодняшнего вечера", – заявил президент США, после чего продолжил отвечать на вопросы журналистов.

Ранее Трамп отверг слова репортера Washington Post о том, Владимир Путин нанесением ударов по Украине якобы продемонстрировал неуважение в адрес президента США. Журналист задал главе Белого дома вопрос о том, не являются ли неуважением к Трампу авиаудары ВС РФ по Украине после приостановки помощи от США.

Трампа подобный вопрос возмутил, и он вместо ответа уточнил, в каком издании работает журналист. Когда репортер ответил, что представляет газету The Washington Post, президент США заявил, что это издание "в значительной степени лишилось доверия".

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