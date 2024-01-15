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15 января, 23:22

В мире

Верховная рада Украины осталась без отопления из-за аварии

Фото: ТАСС/Zuma/Volodymyr Tarasov

Верховная рада Украины осталась без отопления из-за аварии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

"Там какая-то временная авария с трубой. Поэтому фраза отмороженные депутаты заиграла новыми красками", – подчеркнул он.

До этого депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что оценки состояния энергетического сектора Украины вызывают у него тревогу.

Политик обратил внимание на слова энергетика Юрия Саквы, который заявил, что энергетический рынок Украины пять лет подряд движется в состояние "неконтролируемого финансового хаоса".

Ранее "Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию в связи с потерей свыше 50% потребления объединенной энергетической системы, что означает наступление режима системной аварии.

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