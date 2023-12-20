Депутат Рады Кучеренко выразил обеспокоенность оценками состояния энергорынка Украины

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Депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что оценки состояния энергетического сектора Украины вызывают у него тревогу. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик обратил внимание на слова энергетика Юрия Саквы, который заявил, что энергетический рынок Украины пять лет подряд движется в состояние "неконтролируемого финансового хаоса", что может спровоцировать разрушение "технологического процесса". По мнению Кучеренко, оценка является отрицательной и тревожной.

"Признаю честно – оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает – это вгоняет меня в ступор", – сказал он.

В заключение Кучеренко отметил, что такие оценки не говорят о трагедии или катастрофе. Он также добавил, что ошибаться в "готовности" Украины нельзя.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна готова нанести ответные удары по энергетическим объектам РФ. По его словам, атаковать российские энергетические объекты было бы "справедливо".