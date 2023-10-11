В СВР заявили, что спецслужбы Запада готовят украинские ДРГ для атак на атомные объекты РФ

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Спецслужбы Запада готовят украинские диверсионно-террористические группы (ДРГ) для атак на объекты атомной энергетики на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина.

Подобные атаки были предотвращены специальными службами России, в частности Федеральной службой безопасности (ФСБ), подчеркнул он в кулуарах 53-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных спецслужб государств – участников СНГ.

По его информации, были попытки нанести ущерб Смоленской, Курской и Запорожской атомным электростанциям. Нарышкин добавил, что в подобных условиях "трудно сохранять уровень взаимодействия с западными спецслужбами".

В октябре в МИД РФ сообщили о продолжении попыток Киева дестабилизировать обстановку в районе ЗАЭС. Отмечалось, что РФ продолжает обмениваться с МАГАТЭ оценками и подходами к текущей ситуации.

Кроме того, в Минобороны РФ заявили, что Киев попытался дискредитировать ВС РФ как гаранта безопасности при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Отмечалось, что украинская сторона применила имитирующие взрывы боеприпасы. В ведомстве подчеркнули, что военные РФ обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии агентства на электростанцию.

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