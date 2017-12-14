Актриса Сальма Хайек обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах

14 декабря, 09:08
Фото: ТАСС/Zuma/Armando Gallo
Актриса Сальма Хайек заявила, что также была жертвой домогательств продюсера Харви Вайнштейна. Она сотрудничала с его компанией Miramax, когда работала над фильмом "Фрида".
"Харви Вайнштейн был страстным киноманом, рисковым человеком, покровителем талантов в кино, любящим отцом, монстром. На протяжении многих лет он был моим монстром", – цитирует актрису "Газета.ру".
Хайек отметила, что многократно отказывала продюсеру, когда тот ее домогался. После этого начались проблемы на съемках. На помощь к актрисе пришли коллеги Эдвард Нортон, Антонио Бандерас и Эшли Джадд.
Откровенная сцена для "Фриды", по словам Хайек, была снята по требованию Вайнштейна. В день съемок у актрисы случился первый и последний в карьере нервный срыв.
С дела Харви Вайнштейна началась волна скандалов о сексуальных домогательствах в США. После продюсера в центре внимания оказались Стивен Сигал, Чак Норрис, Кевин Спейси, Оливер Стоун, Мэрайа Кэри и другие звезды.
В конце ноября от нескольких звезд поступили новые обвинения в адрес Вайнштейна. На этот раз его обвинили в секс-торговле.
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