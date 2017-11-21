Актриса обвинила Оливера Стоуна в сексуальных домогательствах

Willy Sanjuan/Invision/AP

Американская актриса Мелисса Гилберт обвинила режиссера Оливера Стоуна в сексуальных домогательствах. По словам 53-летней женщины, это произошло в 1991 году на кастинге фильма The Doors.

Она рассказала, что режиссер попытался ее унизить, чтобы свести личные счеты, сообщает сайт "Комсомольской правды". Стоун якобы протянул ей сценарий, заявив, что одна из сцен была написана специально для нее. По ней, героиня должна была встать на четвереньки со словами "возьми меня, детка".

По словам актрисы, она отказалась играть этот отрывок и покинула комнату для прослушиваний в слезах.

Кевин Спейси, Адам Сэндлер, Ларс фон Триер − лишь малая часть звезд, которые попали в волну секс-скандалов за последние дни. Список мужчин, обвиняемых в домогательствах, продолжает расти.

Все началось с продюсера Харви Вайнштейна, которого уличили в домогательствах около 50 женщин. Среди них − Анджелина Джоли, неоднократно возглавлявшая список самых красивых женщин мира, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд и другие актрисы, модели, а также сотрудницы возглавляемой Вайнштейном фирмы. Продюсер в итоге лишился поста председателя совета директоров Weinstein Company, был исключен из Британской киноакадемии, а вскоре может потерять и орден Британской империи, полученный за вклад в британскую киноиндустрию.

Подробнее о секс-скандалах в США читайте в нашем материале.