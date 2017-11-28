Вайнштейна обвинили в секс-торговле

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Против продюсера Харви Вайнштейна и его компании The Weinstein Company выдвинули новые обвинения. На этот раз – в секс-торговле.

Иск поступил в федеральный суд в Нью-Йорке от британской актрисы Кадиан Нобл. Она утверждает, что Вайнштейн совершил в ее отношении сексуальное насилие в феврале 2014 года во Франции и что TWC, в том числе брат продюсера Боб Вайнштейн, "замяли" дело, сообщает "Газета.ру".

Актриса также заявила, что с обмен на услуги она должна была получить роль в одном из фильмов, создаваемых при участии Вайнштейна. Размер компенсации, которую она намерена отсудить у продюсера, не сообщается.

Ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Харви Вайнштейна. Она заявила, что продюсер отрицает все обвинения в принуждении к сексу.

С Харви Вайнштейна началась волна скандалов о сексуальных домогательствах в США. После продюсера в центре внимания оказались Стивен Сигал, Чак Норрис, Кевин Спейси, Оливер Стоун, Мэрайа Кэри и другие звезды.