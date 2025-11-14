Dziennik: в Польше исследователи рассказали об обнаружении золотого поезда

Фото: 123RF.com/feelart

В Польше исследователи, которые занимаются поисками так называемого золотого поезда времен Второй мировой войны, рассказали о подтверждающих его существование данных. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой Dziennik.pl.

"Проведенное ими (участниками проекта. – Прим. ред.) георадарное исследование на территории Нижней Силезии выявило подземную аномалию, которую они интерпретируют как туннель, содержащий несколько вагонов", – говорится в материале.

Теперь исследователи планируют добиться разрешения на проведение поисковых работ в лесном массиве.

Однако на данный момент официальных подтверждений обнаружения состава не поступало, так как полученные с помощью георадара сведения носят предварительный характер и требуют дополнительных изысканий.

Легенда основывается на предположении, что в последние месяцы войны поезд, загруженный золотом, произведениями искусства и прочими ценностями, был спрятан в Нижней Силезии.

