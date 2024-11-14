The Japan Times: турист арестован за нацарапанные имена родных на воротах храма в Японии

Фото: japantimes.co.jp

Американец был арестован в Японии за акт вандализма, который совершил на воротах храма Мейдзи. Об этом сообщает портал The Japan Times.

Инцидент произошел накануне, 13 ноября. По данным издания, 65-летний Стив Ли Хейз был задержан правоохранителями по подозрению в повреждении деревянных ворот самого крупного синтоистского святилища в Токио.

Как утверждает турист, он нацарапал ногтями на воротах святилища имена собственных родственников. Его личность была установлена с помощью записей с камер видеонаблюдения, добавили журналисты.

Правоохранители выяснили, что мужчина прилетел в Японию с родственниками в начале недели для осмотра достопримечательностей страны.

Ранее чилийскую гимнастку и блогера Марию Банус раскритиковали пользователи соцсетей после публикации видео, где она подтягивается на священных синтоистских воротах в Японии, символизирующих границу между миром земным и священным.

После критики со стороны пользователей женщина убрала из соцсетей свой пост. Спустя время она выложила на своей странице извинения, объяснив, что не хотела никого обидеть и сожалеет о своих действиях.

